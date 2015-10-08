Diyarbakır'da baskın düzenlenen evden polise ateş açıldı: 1 kişi öldü

Diyarbakır'da polisin silah ve mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlediği evden ateş açıldı. Güvenlik güçleri ve evdekiler arasında çıkan çatışmada 1 kadın öldürüldü, 6 kişi gözaltına alındı. DHA, evde bulunanların PKK üyesi olduğunu aktardı.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi Teğmen Sokak üzerindeki bir evde çok sayıda mühimmat olduğu ihbarı üzerine polis eve operasyon başlattı. Sokağa giden özel harekat timleri binanın etrafını sarıp güvenlik önlemleri aldıktan sonra, girmek istediği evden ateş açıldı. Polisin de karşılık vermesiyle bir süre çatışma çıktı. Çatışma sırasında balkonda bulunduğu belirtilen mühimmatlar evdeki PKK'lılar tarafından ateşe verilince patlamalar oldu. Çatışmada PKK'lı olduğu öne sürülen 1 kadın hayatını kaybederken, 6 kişi gözaltına alındı.