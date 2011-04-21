-DİYARBAKIR'DA BANKAYA MOLOTOF DİYARBAKIR (A.A) - 21.04.2011 - Diyarbakır'da bir grup, Bismil ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı protesto için izinsiz gösteri yaptı. Bismil'de dün çıkan olayda ölen İbrahim Oruç'un cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Şefik Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bismil ilçesine götürüldü. Cenazenin götürülüşünün ardından Bağlar ilçesinde toplanan bir grup, olayı protesto etmek bahanesiyle yola barikat kurup, polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Güvenlik güçleri ise biber gazı ve basınçlı su kullanarak gruba müdahalede bulundu. Göstericilerin ara sokaklara dağıldığı olayda, bazı kişiler gözaltına alındı. Olaylar sırasında göstericilerin molotofkokteyli attığı bir banka şubesi ile bir markette maddi hasar meydana geldi.