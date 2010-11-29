-DİYARBAKIR'DA BANKA SOYGUNU DİYARBAKIR (A.A) - 29.11.2010 - Diyarbakır Bağlar ilçesinde bir banka şubesi, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından soyuldu. Turgut Özal Bulvar üzerindeki banka şubesine gelen ve birisinin üzerinde bomba düzeneği bulunduğu belirtilen kimliği belirsiz iki kişi, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek tabancalarını aldı. Daha sonra bankayı soyan kişiler, yaya olarak kaçtı. Polis, MOBESE görüntülerinden eşkalı belirlenen soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.