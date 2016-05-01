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Diyarbakır'da köylülerden atık tesisi inşaat işçilerine taşlı sopalı saldırı; 7 kişi yaralandı

Köylülerin, tesisin çevreyi kirleteceği için istemedikleri belirtildi

01 Mayıs 2016 21:14

Diyarbakır'da köylüler, Büyükşehir Belediyesi ve 10 ilçe belediyesinin 30 yıllık katı atık sorununu çözeceği iddia edilen Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi inşaat çalışanlarının üzerine taş ve sopalarla yürüdü. Tesisin çevre kirliliğine neden olacağını söyleyen köylüler, aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Bayrak'ın da olduğu 7 belediye çalışanı yaraladı. 

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Diyarbakır Büyükşehir ve merkez Bağlar, Yenişehir, Kayapınar, Sur ile Dicle, Eğil, Bismil, Hani ve Çınar belediyelerinin 30 yıllık katı atık sorunun çözeceği söylenen, Çınar ilçesinin Sevindik mahallesindeki Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisinin inşa çalışmalarına 2015'in Ağustos ayında başlandı. Şimdiye kadar yüzde 30'u tamamlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin çevreyi kirleteceğini söyleyen köylüler çalışanları ve iş makinaları 2 ay önce engelleyince yüklenici firma 'can güvenliği' olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurdu.

34 Milyon 46 bin Euro'ya mal olması planlanan tesiste, 'bir adet düzenli depolama sahası, 2 adet 15 bin ton kapasiteli kompost tesisi, bir adet sızıntı su arıtma tesisi, bir adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi, bir adet ambalaj atığı ayırma tesisi, 4 adet aktarma istasyonu, 4 adet çöp depolama alanın bulunacağı ve Bediyelerin sınırları içindeki katı atık sorunu, geri kazanım, işleme ve bertaraf aşamaları yönetileceği ve işletileceği' belirtiliyor.

 

Kışanak yaralıları ziyaret etti

 

Yaralıların getirildiği Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, taşlı ve sopalı saldırıda yaralanan belediye çalışanlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

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