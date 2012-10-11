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Diyarbakır'da askeri helikopter düştü: 1 şehit, 7 yaralı

Lice'nin Abalı Köyü'ndeki üs bölgesine giden askeri bir helikopter saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle teleferik tellerine çarptı

11 Ekim 2012 15:53

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Abalı Karakolu'nda kalkış sırasında kuyruğu elektrik tellerine takılan ve acil iniş yaparken gövdesi yere çarpan helikopterde, 3'ü mürettebat 14 kişi bulunduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada ise saat 11.45'te Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki geçici üs bölgesindeki askeri personeli değiştiren Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 Skorsky tipi helikopterin üs bölgesinden değiştirilen personeli alıp kalktıktan kısa bir süre sonra elektrik tellerine takılarak kaza-kırıma uğradığı belirtildi.

Açıklamada, bir askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

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