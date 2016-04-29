Diyarbakır'da askeri binaya bombalı saldırı

Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı İnşaat Emlak ve İş Tedarik Daire Başkanlığı'na El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırı ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre Yenişehir İlçesi Kışla Sokak'ta bulunan Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı İnşaat Emlak ve İş Tedarik Daire Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. Şiddetli patlama sonucu çatıda büyük bir delik oluşurken, askerler ve içerideki personel panikle dışarı çıktı. Patlamadan çevredeki ev ve işyerleri de etkilendi. Olaydan sonra çevrede önlem alan güvenlik güçleri inceleme başlattı.