T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da askeri binaya bombalı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

29 Nisan 2016 17:31

Veysi Polat

Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı İnşaat Emlak ve İş Tedarik Daire Başkanlığı'na El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırı ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre Yenişehir İlçesi Kışla Sokak'ta bulunan Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı İnşaat Emlak ve İş Tedarik Daire Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce EYP atıldı. Şiddetli patlama sonucu çatıda büyük bir delik oluşurken, askerler ve içerideki personel panikle dışarı çıktı. Patlamadan çevredeki ev ve işyerleri de etkilendi. Olaydan sonra çevrede önlem alan güvenlik güçleri inceleme başlattı.

ETİKETLER

saldırıdiyarbakıraskeri binaölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24