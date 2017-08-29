Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 şehit

Diyarbakır-Batman karayolunda iki askeri aracın geçişi sırasında PKK tarafından yola daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamada, askeri zırhlı araçları kullanan ve yüklenici firmanın elemanları olduğu belirtilen 2 sivil şehit oldu.

Patlama noktasında 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, saldırı nedeniyle Diyarbakır-Batman karayolu trafiğe kapatıldı.

Olay yerinde ikinci bomba düzeneği

Patlamanın meydana geldiği yerde incelemler yapan bomba imha uzmanları, 2 sivilin şehit olduğu devrilen araçların 5 metre yakınında ikinci bir patlayıcı düzeneği buldu.

Güvenlik güçleri, düzeneğin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek sivil ve resmi görevlileri oradan uzaklaştırdı. Ardından bomba imha ekipleri, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.