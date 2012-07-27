Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 asker şehit

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde bu sabah askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. İsabet alan zırhlı araçtaki 2 asker şehit oldu.

Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda PKK'lılar, Lice ilçe merkezi ile İç Güvenlik Tugay Komutanlığı arasındaki yola yerleştirdikleri patlayıcıyı, askeri araç geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Patlamada isabet alan askeri araç zırhlı olmasına karşın içindeki askerlerden ikisi şehit oldu. Patlamada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Lice-Bingöl yolunda patlama

Aynı saatte Lice- Bingöl karayolunda da teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Buradaki patlamada hiç bir araç isabet almadı.