Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama; 7 şehit

Diyarbakır-Bingöl karayolunun Mermer Mahallesi mevkiinde mayın arama tarama faaliyetinden dönen askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, yola yerleştirilen patlayıcı infilak etmesiyle 7 asker şehit oldu.

Al Jazeera'nin haberine göre, bilgi veren güvenlik kaynakları, saldırıda 6 askerin şehit olduğunu, bir askerin de ağır yaralandığını belirtti. Yaralı asker, ambulans helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine kaldırıldı. Yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Patlamanın şiddetiyle yolda çukur oluştu. Bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 100 metre uzaklıkta meydana gelen patlama nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolu ulaşıma kapandı.