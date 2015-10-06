T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da askeri araca saldırı: 23 yaralı

Konvoyda terhise giden askerlerin de bulunduğu da bildirildi

06 Ekim 2015 09:23

Diyarbakır'ın Kocaköy ile Lice ilçeleri arasındaki Çaytepe mevkiinde yola döşenen patlayıcıyının, askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu en az 23 asker yaralandı. Konvoyda terhise giden askerlerin de bulunduğu da bildirildi.

Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Olayın ardından bölge giriş ve çıkışlara kapatılırken, olay yerine çok sayıda asker gönderildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

 

ETİKETLER

askeri araçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24