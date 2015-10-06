Diyarbakır'da askeri araca saldırı: 23 yaralı

Diyarbakır'ın Kocaköy ile Lice ilçeleri arasındaki Çaytepe mevkiinde yola döşenen patlayıcıyının, askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu en az 23 asker yaralandı. Konvoyda terhise giden askerlerin de bulunduğu da bildirildi.

Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor.

Olayın ardından bölge giriş ve çıkışlara kapatılırken, olay yerine çok sayıda asker gönderildi.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.