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Diyarbakır'da askeri araca bombalı saldırı: 23 asker yaralı

Yola konan bombanın patlatılması sonucunda gerçekleşen patlamada, yaralananlar olduğu belirtildi

06 Ekim 2015 00:13

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan bomba patlatıldı. Patlamada şiddetli hasar ggören araçtaki askerler arasında yaralananlar olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri bölgeye yönlendirildi.

DHA'nın haberine göre,  Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi ile Mermer Köyü arasında PKK üyeleri bu akşam saatlerinde yola tuzakladıkları bombayı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandan kumanda ile infilak ettirdi.

Mermer Jandarma Karakolu'na 4 kilometre mesafede meydana gelen şiddetli patlamada hasar gören araçta aralarında terhis olanların da bulunduğu 23 askerin yaralandığı öğrenildi.

Diyarbakır'dan bölgeye giden 112 Acil Servis ambulanslarıyla alınan yaralılardan 17'si Diyarbakır Asker Hastanesi'ne, 6'sı de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Bölgeye sevk edilen askeri birlikler saldırıyı düzenleyen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

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