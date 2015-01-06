Diyarbakır'da asker Ezidi kampına girdi

Irak'ta IŞİD'in saldırdığı Şengal'den kaçarak Diyarbakır'a gelen Ezidiler, Şengal'e özerklik talep ederek, Kürt siyasetçilerden destek istedi. Basın açıklaması dolayısıyla kampa giren Jandarma, eylemin yasadışı olduğunu belirterek, PKK flamalarının indirilmesini, aksi halde müdahale edileceği uyarısında bulundu.

Canan Altıntaş’ın DHA’da yer alan haberine göre, Şengal’den kaçarak geldikleri Diyarbakır’da merkez Yenişehir İlçesi Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne yerleştirilen Ezidiler, basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 3 bin 800 Ezidi’nin barındığı kampta aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 kişi yürüyüş yaptı. Abdullah Öcalan lehine slogan atıp, PKK flamaları taşıyan Ezidiler, Abdullah ‘Öcalan’a özgürlük’ adı altında düzenlenen kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Ezidiler adına konuşan Hıdır Haci, Şengal’e özerklik istediklerini belirterek, “Ezidi’lerin kendi kendini yönetmesi ve savunma hakkının verilmesini isiyoruz. Özellikle Kürt siyasetçilerden bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

Asker kampa girip uyardı

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi karayolu üzerinde merkez Yenişehir İlçesi Belediyesi'ne ait sosyal tesislerinde bugün Abdullah Öcalan posteri ve PKK flamalarıyla yürüyen Ezidilere askerlerden uyarı geldi.

Yürüyüş ve basın açıklamasının bitmesinin ardından Ezidi Kampı'na giren Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezdilerden PKK flamalarını indirmelerini istedi ve yaptıkları eylemin yasa dışı olduğu uyarısında bulundu. Askerlerin başındaki komutan, ellerinde PKK flamaları bulunanlara "O bayrakları indirin. O bayraklar yasak, dağılın. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde böyle hareket yapılması yasak. Dağılın çocuklar" dedi.

Komutan kampın ileri gelenleri ile de görüşerek, "Çocukları ikaz edin, sözünüzü dinletin" uyarıda bulundu.