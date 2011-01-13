-DİYARBAKIR'DA ARBEDE DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili duruşmanın yapıldığı adliyeye doğru yürüyen gruptan bazı kişiler ile polis arasında arbede çıktı. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından, grup, KCK ile ilgili duruşmanın yapıldığı Diyarbakır Adliyesine doğru yürümeye başladı. Bu sırada, gruptan bazı kişiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önünde güvenlik güçlerine taş, moloktofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ediyor.