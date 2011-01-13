T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİYARBAKIR'DA ARBEDE DİYARBAKIR (A.A)

13 Ocak 2011 17:14

-DİYARBAKIR'DA ARBEDE DİYARBAKIR (A.A) - 13.01.2011 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili duruşmanın yapıldığı adliyeye doğru yürüyen gruptan bazı kişiler ile polis arasında arbede çıktı. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından, grup, KCK ile ilgili duruşmanın yapıldığı Diyarbakır Adliyesine doğru yürümeye başladı. Bu sırada, gruptan bazı kişiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin önünde güvenlik güçlerine taş, moloktofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı.  Polis, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24