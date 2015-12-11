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Diyarbakır’da AKP binasına ses bombalı saldırı

Can ve mal kaybını olmadığı olay, çevrede paniğe sebep oldu

11 Aralık 2015 20:47

Veysi Polat

AKP Diyarbakır İl Teşkilatı’na bu akşam ses bombalı saldırı yapıldı. Can ve mal kaybının olmadığı olay, çevrede paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye bu akşam saat 18.00 sıralarında Huzurevleri semtinde bulunan AKP Diyarbakır İl Örgütü’ne ses bombası atıldı. Bina önündeki güvenlik noktasında patlayan bombadan sonra yüzleri maskeli bir grup, ellerindeki hava fişeklerini de bu noktaya attı. Can ve mal kaybının olmadığı olay çevrede paniğe neden oldu.

T24'e konuşan AKP İl Başkanı Muhammed Akar, olaya tepki göstererek, "Saldırıya uğramadığımız gün kalmadı. Artık son bulsun istiyoruz Bu akşamki saldırıda çok şükür ki can kaybı veya yaralanma olayı yok" dedi. 

 

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