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Diyarbakır’da AKP binası önündeki polise saldırı!

Polislere EYP atan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

06 Aralık 2016 23:41

AKP Diyarbakır Başkanlığı önündeki polis noktasına bir grup el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bölgede operasyon başlatıldı.

AKP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan polislere, saat 20.00 sıralarında kimliği belirsiz bir grup tarafından el yapımı patlayıcı atıldı.

Polis noktasına ulaşmadan patlayıcı infilak ederken, nöbet tutan polisler de gruba ateşle karşılık verdi. Grup, karanlıktan da yararlanıp kaçarken, olayın ardından bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.

Kaçan kişilerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlatıldı.

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