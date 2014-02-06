Diyarbakır'da AKP adayı ile esnaf arasında 'Lice Kürt'ü' gerginliği

Eski, ANAP Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerinde AKP'den Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. Seçim çalışmalarını sürdüren Seydoğlu'nun iki gün önce yanında partililerle birlikte esnaf ziyaretinde, bir oto kiralama şirketine girdi. Burada işyeri sahibi Ayhan Porsuk'la, AKP'liler arasında tartışma çıktı. BDP'li olduğunu söyleyen Ayhan Porsuk, Seydaoğlu'nun "Liceliler eroincidir" dediğini iddia etti ve dışarı çıkmasını istedi. Bir anda ortalık karışırken, Ayhan Porsuk'un eline döner bıçağı aldığı görüldü. Araya girenler kavganın saldırıya dönüşmesini önledi.

Seydaoğlu: Provokasyon

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Yavuz'un haberine göre, Sebgetullah Seydaoğlu, olayın esnaf Ayhan Porsuk'un kendisine karşı önyargılı olmasından kaynaklandığını söyledi. Seydaoğlu, şöyle dedi:

"Yaptığı provokatif bir şeydir. Seçimlerde münferit böyle şeyler oluyor bunu da hoş karşılıyoruz. Demokrasiye, özgürlüğe satırla karşılık verenlere de saygı duyarız. Elinde satırla 'Diyarbakır'da partinizi dışlayacağız' gibi şeyler söyledi. Bu seçim döneminde bu tip ajitasyonlar çok olur ama Diyarbakır halkı buna inanmaz. Benim ne kadar devrimci demokrat olduğunu çok iyi bilir."

Sebgetullah Seydaoğlu, esnaf Porsuk'un iddia ettiği gibi 'Liceliler eroincidir' demediğini söyledi.

'Gelme dedim geldi'

Ayhan Porsuk ise "Ak Parti'ye oy vermeyeceğimi söyledim, buna rağmen içeriye girdi. Ona 'AKP'den keşke kapıma gelmeseydin. BDP'den gelseydin seni misafir ederdim' dedim ve tartışma başladı" dedi.

Sebgetullah Seydaoğlu'nun 'Diyarbakır Kürdü böyle olmaz sen Diyarbakır Kürdü değilsin' dediğini öne süren Ayhan Porsuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bende 'Ben Diyarbakır değil, Lice Kürdüyüm' dedim. Bunun üzerine o bana elini de alay eder gibi sallayarak 'Liceliler eroinciler' deyince ben sinirlendim. Kendilerinin dışarı çıkmasını istedim. Yalnız 2-3 kişi içeri girerek saldırmak istedi. O arada koruma amaçlı bir bıçak vardı, o bıçağı tuttum, bıçağı görüp üstüme gelmesinler diye gösterdim."