Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda patlama: 13 yaralı

T24 - Bağlar’da bir markette gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamadan bitişikteki akaryakıt istasyonunun etkilenmemesi büyük bir faciayı önledi



Patlamada iki katlı market yerlebir oldu. Ortalığı savaş alanına çeviren patlama, halk arasında korkuya yol açtı.



Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir petrol istasyonunun bitişiğindeki markette LPG tankındaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1’i ağır 13 kişi yaralandı.



Hatboyu Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun bitişiğindeki iki katlı bir markette dün akşam LPG tankındaki gaz sıkışması nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi. 1’i ağır 13 kişinin yaralandığı patlamada, binanın bazı bölümleri de çöktü.



Kentin birçok bölgesinden duyulan patlama sesi, halk arasında endişe yarattı. Patlamada marketin bitişiğindeki akaryakıt istasyonun etkilenmemesi olası büyük bir faciayı da önledi.

Patlamanın ilk dakikalarında, harabeye dönmüş marketten hırsızlık yaptıkları anlaşılan iki kişi de gözaltına alındı. Ekiplerin çalışmaları sürdüğü sırada, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.





‘Terör saldırısı değil’



Olayın terör saldırısı olmadığını açıklayan Toprak şunları söyledil: “Tamamiyle kesin olarak bir LPG tankındaki gaz sıkışmasından meydana gelen bir patlama. İşyeri sahibi ile yaptığımız görüşmede, olaydan yaklaşık iki saat önce gaz kokusu aldıklarını ve çalışanlarına ana vanalarını kapattırdığını söyledi bize. Patlamadan sonra herhangi bir yangın çıkmaması büyük bir şans. Yaralıların çoğu benzin istasyonu çalışanı.”



Bu arada, patlamanın yaşandığı markette oldukları söylenen kasiyer genç kız ile bir çocuğun ise olaydan yara almadan kurtuldukları ve korku ile evlerine gittikleri anlaşıldı.





Yaralananlar



Şükrü Yılmaz, Remzi Deren, Cemal Direkçi, Niyazi Güzel, Hülya Çetin, Osman Dahan, Şaban Lercan, Mehmet Yaş, Turgut Kenger, Yıldırım Kayaalp, Abdülhamit Ataş, Mustafa Yavuz, Abdurrahman Güneş.





