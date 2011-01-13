Diyarbakır'da adliye binasına molotoflu saldırı

T24 - KCK duruşması sürerken yapılan mitinge 40 bin kişi katıldı, "Bizler kutsal Kürdistanlılarız" türküsü çalındı. Adliye önüne yürüyen grup polisle çatıştı, molotofkokteyli, gaz bombası, sis bombası havada uçuştu. Bazı gruplar duruşmanın sürdüğü binaya taş ve molotof kokteyli attı. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da taşlı saldırıya uğradı.



Diyarbakır'da bugün görülen KCK davası öncesinde fırtına öncesi sessizlik vardı, sadece kentte değil dava tüm bölgede yankı buldu. Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Kızıltepe ile Nusaybin İlçeleri'nde esnaf sabah saatlerinde kepenkleri açmadı.

BDP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ise davada yargılananlara destek vermek için Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda miting ve yürüyüş düzenledi.

Mitinge BDP Genel Başkanı Selahatin Demirtaş, yardımcısı Gültan Kışanak, milletvekilleri Sırrı Sakık, Bengi Yıldız, Pervin Buldan, Hasip Kaplan, Osman Özçelik, Hamit Geylani, Şerafettin Halis, Sabahat Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, yardımcısı Aysel Tuğluk ile çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

Miting alanında Kürtçe "Ya özerlik, ya özerklik", " "Dilsiz yaşam olmaz", "Dilimiz onurumuzdur", "Demokratik özerkliği selamlıyoruz", "Asimilasyona yeter", " Kürtler Kürtçe konuşur, özgürlük istiyoruz", "Yargılanan Kürt siyasetçiler değil, Kürt halkıdır" pankartlar asıldı. BDP otobüsünden ise Kürtçe, "Bize siz kimsiniz diyorlar. Kimliğiniz, diliniz yok diyorlar. Ama bizler kutsal Kürdistanlılarız" türküsü sürekli çalındı.

BDP otübüsünden yapılan uyarılara rağmen küçük PKK flamaları açıldı, kadınlar sarı-kırmızı-yeşil poşular taşıdı. DTK Genel Başkanı Ahmet Türk, mitingde "Halkımız demokratik özerklik için hazırdır. Tarihi günler yaşıyoruz, halkımız ayaktadır. Dilimizi tanımayanları kınıyoruz. Dilimizi tanımamaları bize karşı büyük bir hakarettir" diye konuştu.

Türk'ün konuşmasının ardından milletvekili ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 40 bin kişi İstasyon Caddesi üzerinden iki kilometre mesafedeki adliye binasına yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında PKK, Öcalan ve KCK sloganları atıldı, arka kısımda yürüyen bir grup polise havai fişek attı. Polis grubu gaz bombası atarak dağıttı.

Yürüyüşü polis Urfakapı Semti'nden durdurdu. BDP Milletvekili Sırrı Sakık ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in polislerle görüşmesinden sonra yürüyüşe izin verildi.



Adliye önü savaş alanı

Yürüyüşe katılan grupların büyük bölümü dağılırken, Büyükşehir Belediye binası ile yanyana bulunan adliye önüne geçmek isteyen yaklaşık 5 bin kişi belediye binası önünde polis barikatıyla karşılaştı. Adliyeye yürümelerine izin verilmeyenler arasında yeralan ve bazılarının yüzleri kapalı olan eylemciler polise, havai fişek, molotof kokteyli, ses bombası ve taşlarla saldırdı. Güvenlik noktasında bulunan çevik kuvvet polisi de, gösterecilere gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Adliye önünde yaşanan arbedede savaş alanına dönerken, atılan gaz bombaları adliye civarında bulunan basın mensupları, polis ve bazı vatandaşları da etkiledi. Atılan gazlardan kurtulmaya çalışan bazı BDP'liler, Büyükşehir Belediyesi binasına sığındı.

Polis müdürleri telsizlerden sürekli olarak gaz kullanılmaması konusunda uyarılar yaparken, polis sıklıkla tazyikli su kullandı. Bu sırada adliye binasının arka tarafına geçen bazı gruplar duruşmanın sürdüğü binaya taş ve molotofkokteyli attı.

Yaşanan arbedede BDP otobüsünün camları kırıldı. BDP'li yetkililerin otobüsten sık sık anons yaparak sakin olunması yönünde uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat devam eden olayların ardından BDP milletvekili Sebahat Tuncel ile parti yetkilileri sık sık konuşmalar yaparak göstericileri sakin olmaya çağırdı.



Öcalan sloganlarıyla yürüdüler

Şanlıurfa'da ise BDP ile Urfa Kent Konseyi Girişimi tarafından' Kürt sorununa demokratik çözüm' adlı yürüyüş düzenlendi.

Aralarında BDP Milletvekili İbrahim Binici, Öcalan ve Karayılan'ın kardeşlerinin de bulunduğu yaklaşık bin kişinin katıldığı

yürüyüşte Öcalan posterleri ile PKK bayrağı açılıp, sık sık terör örgütü ve Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Yürüyüşte taşınan pankartlar arasında 'Dün Halepçe bugün kelepçe', ' Asayiş KCK', 'Hizbullah AKP omuz omuza', 'Hak verilmez alınır, hakkımızı alacağız, Kürdistan'ı kuracağız', 'Muhatap İmralı'dadır', 'Vur gerilla vur Kürdistan'ı kur' vardı.



Yüksekova'da olaylar çıktı

Hakkari'de BDP binası önünde toplanan aralarında Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ve İl Başkanı Orhan Koparan'ın da bulunduğu yaklaşık 500 kişi belediye binasına kadar slogan atarak yürüdü.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamadan sonra bir grup Dağgöl Mahallesi'nde yola barikat kurdu, ateş yakıp PKK ve Öcalan lehine sloganlar attı. Polisin uyarısına göstericiler taşla karşılık verdi, polisin karşılığı gaz bombasıyla oldu.

Yüksekova'da ise yaklaşık 2 bin kişi basın açıklaması yaptı.

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde yapılan basın açıklamasının metnini BDP'li Belediye Başkan Vekili Muhittin Önal okudu. Sık sık PKK ve Öcalan sloganlarının atıldığı basın toplantısı sona erdiğinde bir grup ilçe merkezine doğru yürümek istedi. Polis yürüyüşe izin vermeyince olaylar çıktı, polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldıran göstericilere gaz bombası ve basınçlı su ile karşılık verildi. Ara sokaklara dağılan göstericiler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.