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Diyarbakır'da açık alanda Kadınlar Günü etkinliğine izin çıkmadı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için başvurusu yapan Diyarbakır Kadın Platformu'na verdiği yanıtta, kentte açık alanlarda etkinlik yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi

28 Şubat 2018 15:40

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için başvurusu yapan Diyarbakır Kadın Platformu\'na verdiği yanıtta, kentte açık alanlarda etkinlik yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
KESK, Tabip Odası ve Eğitim-Sen\'in de yer aldığı Diyarbakır Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 1-10 Mart tarihleri arasında açık alanlarda etkinlikler düzenlemek için valiliğe başvuru yaptı. Başvuru dilekçesinde, semt pazarlarında stant kurularak broşür dağıtılacağı, dilek feneri uçurulacağı, karanfil dağıtılacağı, Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde oturma eylemi ve basın açıklaması ile bisiklet turu yapılacağı, Sanat Sokağı\'ndan başlayarak Eğitim-Sen 1 No\'lu Şube önüne kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirileceği, Dicle Üniversitesi Köprübaşı\'ndan başlayarak Keçiburcu\'nda sona erecek olan doğa yürüyüşü yapılacağı belirtilerek, izin istendi.
Valilikten verilen yanıtta, il merkezi ve dış ilçeler de dahil olmak üzere açık alanlarda, stant açma, çadır kurma, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri eylemlerinin yasaklandığı belirtilerek, bu tür etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.
Kadın Platformu adına başvuruyu yapan avukat Gülşen Özbek, valiliğin verdiği karara itiraz edeceklerini söyledi.

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