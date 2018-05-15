Diyarbakır'da ABD ve İsrail protesto edildi

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı protesto edildi.

Diyarbakır\'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ABD ile İsrail\'i protesto etmek için yürüyüş düzenledi. İstasyon Meydanı\'nda toplananlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı. Yürüyüşün ardından katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazırladığı ortak basın açıklaması, Fikri Karavil tarafından okundu. İslam ülkelerinin İsrail ile tüm ilişkilerini kesmesi gerektiğini savunan Karavil, şunları söyledi:

\"Sessizliğimizden, suskunluğumuzdan, iç çatışmalarımızdan, ihtilaflarımızdan beslenen işgalciler, mukaddes Kudüs için direnen Gazze\'de yine büyük bir katliam gerçekleştirdi. Sadece İslam ümmeti için değil, insanlık için de büyük bir felaket olan siyonizmin, 70 yıldır Müslümanların ilk kıblesinin olduğu kutsal topraklarda büyük bir barbarlık sergilemektedir. Kadın- çocuk demeden işlenen katliamlar, zorunlu göçler artık dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Müslüman kardeşlerimiz acı içinde kıvranırken, bedenleri toprağa düşerken, bizim sessiz ve suskun kalmamız düşünülemez. Hem siyonistlerin zulmüne hem de İslam ülkelerinin zillet içerisindeki idarecilerinin takındığı tavra karşı başkaldırıyoruz. Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. İslam düşmanları şunu bilsin ki bugün meydanlardayız; ama yarın cephelerde olacağız. Yaşanan vahşete herkes sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız. Tüm benliğimizle Müslüman kardeşlerimizin yanında olacağız. Buradan İslam ülkeleri idarecilerine de çağrıda bulunmak istiyoruz. Artık dikkate alınmayan açıklamalar yapmaktan vazgeçin. Etkin, caydırıcı adımlar atın.\"

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüş, duaların okunmasıyla sona erdi.

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