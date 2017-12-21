T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da 92 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 92 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

21 Aralık 2017 17:13

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 92 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 
Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçu ile bu suçu işleyen kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Polisin son 10 gün içerisinde Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde düzenlediği 3 ayrı operasyonda, araçların zulalarına gizlenen piyasa değeri 643 bin 93 lira olan, 92 bin 80 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem yapılırken, araçlara el konulduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIRDHA DİYARBAKIR Emniyet MüdürlüğüKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüPolisinYenişehir BağlarKayapınarOperasyonlarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24