Diyarbakır'da 92 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 92 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçu ile bu suçu işleyen kişi ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenledi. Polisin son 10 gün içerisinde Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde düzenlediği 3 ayrı operasyonda, araçların zulalarına gizlenen piyasa değeri 643 bin 93 lira olan, 92 bin 80 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi hakkında adli işlem yapılırken, araçlara el konulduğu öğrenildi.



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