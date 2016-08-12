Diyarbakır'da 83 yaşındaki Barış Annesi gözaltına alındı

Diyarbakır Barış Anneleri Meclisi üyesi Dılşah Özgen (83) ifadeye çağrıldığı Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınarak Kocaköy Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Barış Anneleri Meclisi üyesi Dılşah Özgen, bir hafta önce ifadeye çağrıldı. İfade için adliyeye giden Özgen, savcı kararıyla gözaltına alınarak Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Özgen'in, oğlu PKK'lı Ferdi Özgen'in mezarının bulunduğu kabristanı ziyaret eden insanların namaz kılabilmesi için konteyner bağışladığı ve bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.



Özgen'in şeker ve tansiyon gibi birçok kronik hastalığı ve nefes almakta zorluk çektiği öğrenildi.