Diyarbakır'da 8 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy'e bağlı 8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İlçede dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlenecek."

"Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, sivillerin zarar görmemesi için Lice'nin Güçlü ve Gömeç, Hani ilçesinin Kırım, Gökçe, Yavan ve Soylu ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat mahallelerinde 13 Kasım saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı" belirtilen açıklamada, "yasağa uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz ettiği" kaydedildi.