Diyarbakır'da 8 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 8 köyde, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hani ilçesine bağlı sözde "Zara bölgesi"ndeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tespit edilmesi ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Çağıl, Yazıköy, Soylu ve Okur köyleri arasında kalan bölgede operasyon düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi: "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, operasyonun icra edileceği alan Hani ilçesine bağlı Okurköy, Kırım, Yayvan, Soylu, Gömeç köyleri, Lice ilçesine bağlı Gökçe köyü ile Kocaköy ilçesine bağlı Yazıköy ve Şaklat köyleri ile sınırlı olmak üzere bölgede sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 20 Haziran 2016 Pazartesi günü 19.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, yasağın bitiş tarihinin ayrıca duyurulacağı belirtildi.