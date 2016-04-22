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Diyarbakır'da 7 tonluk kaçak tütün operasyonu

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

22 Nisan 2016 11:50

Diyarbakır Emniyet Müdürlüpü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Bağlar ilçesindeki Toptancılar sitesinde sağlıksız koşullarda kaçak ve sahte nargile tütünü imalatı yapan iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 7 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, polisin operasyon düzenlediği imalathanede yapılan aramada, 1625 kilogram satışa hazır nargile tütünü, 2600 kilogram paketlenmeye hazır nargile tütünü, 2050 kilogram işlenmeye hazır tütün, 400 litre nargile tütünü aroması, 4000 kilogram nargile tütünü yapımında kullanılan gliserin, 8000 kilogram nargile tütünü tatlandırıcısı glikoz şurubu, 1 adet sanayi tipi mikser, 1 adet pres makinesine ele geçirildi.

Ele geçirilen yaklaşık 7 tonluk kaçak nargile tütünü polis tarafından imalathaneden toplanarak laboratuvarda incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.A., ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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