-DİYARBAKIR'DA 69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 12.06.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 69 kişinin oy verme işleminden sonra gözaltına alındığını söyledi. Toprak, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapıldığını ve oy verme işleminin 16.30'da tamamlandıktan sonra oy tasnifine geçildiğini belirtti. Oy tasnif işleminin devam ettiğini ifade eden Vali Toprak, şöyle dedi: ''Oy verme işlemleri huzur ve güven içerisinde tamamlanmış ve oy tasnifine geçilmiştir. Oy verme işlemleri sırasında cinayet, gasp hırsızlık gibi çeşitli suçlardan aranan 69 kişi, oylarını kullandıktan sonra gözaltına alınmıştır. Ayrıca seçim kanununa aykırı davranan 2'si sandık kurulu başkanı 12 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin başkasının yerine oy kullanmak, oy kullanmaya müdahale, propaganda, mükerrer oy verme veya teşebbüs etme, seçmene telkin ve tavsiyede bulunma gibi seçim suçunu işledikleri tespit edilmiştir. 12 kişi de oylarını kullandıktan sonra haklarında işlem yapılmıştır.'' Bu arada, Güneydoğu'nun diğer illerinde de seçimlerin olaysız sona erdiği bildirildi.