-DİYARBAKIR'DA 6 TAHLİYE DAHA DİYARBAKIR (A.A) - 06.01.2011 - Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'da 1'i terör örgütü Hizbullah, 5'i terör örgütü PKK üyesi olan 6 kişi daha tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, Batman, Adana ve Antalya'da 1991-1998 döneminde terör örgütü Hizbullah adına eylem yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve TCK'nın ''terör örgütü üyesi olma'' suçunu kapsayan 314/2. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Lütfü Sertkaya, CMK'nın 102. maddesi kapsamında salıverildi. Diyarbakır'daki özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan ve haklarında karar verildikten sonra dosyaları Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilen terör örgütü PKK üyesi 5 kişi de dosyanın karara bağlanmaması nedeniyle serbest bırakıldı. Böylece, tahliye edilenlerin sayısı 16'a yükseldi. CMK'nın 102. maddesi uyarınca tahliye edilen sanıklar hakkında verilen ''yurt dışına çıkma yasağı'' ve Denetimli Serbestlik Uygulaması kapsamında her gün en yakın karakola gidip imza atma kararının Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi. Diyarbakır'da bir süre önce aynı kanun kapsamında, aralarında terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 sanık tahliye edilmişti.