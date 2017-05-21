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Diyarbakır'da 6 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği sokağa çıkma yasaklarına ilişkin açıklama yaptı

21 Mayıs 2017 00:50

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Hani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla, operasyon düzenleneceği" söylendi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Hani ilçesine bağlı Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular mahallelerinde saat 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

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