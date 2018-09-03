Diyarbakır'da 6 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerinin kırsal alanında düzenlenecek operasyonlar gerekçe gösterilerek, 6 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçelerine bağlı 6 köyde askeri operasyon nedeniyle 06.00 itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde [(Lice İlçesine bağlı olan; Dolunay, Çavundur, Yalaza, Bağlan ve Ortaç Köyleri ile Hazro İlçesine bağlı olan Çitlibahçe köyünde)] 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır” denildi.