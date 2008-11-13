Diyarbakır'da 6 çocuğa 'taş atma' davası

Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında sokak eylemlerine katılan ve ilköğretim öğrencisi 6 çocuğa 23'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıkların isnat edilen suçları hukuki anlam ve sonuçlarını algıladıkları belirtildi



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır gezisi sırasında gerçekleştirilen izinsiz gösterilere katıldıkları, polise taş ve molotofkokteyl attıkları gerekçesiyle tutuklanan ve 13-14 yaşlarında olan 5’i ilköğretim okulu öğrencisi 6 çocuk hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, PKK’nın Diyarbakır’daki izinsiz gösteriler için eylem çağrısını Roj TV ve bazı internet siteleri aracılığıyla yaptığı belirtildi. İddianamede, izinsiz gösterilerin, Abdullah Öcalan'ın cezaevinde fiziki işkenceye maruz kaldığı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’ı ziyareti bahane edilerek gerçekleştirildiği kaydedildi. Gösteriler sırasında PKK lehine sloganların atıldığı, güvenlik güçlerine ve araçlarına ve iş yerlerini açan vatandaşların iş yerlerine yönelik taşlı ve molotofkokteylli saldırıların yapıldığı bildirildi.



‘Sanıklar hukuki sonuçlarını anlama yeteneğine sahip’



İddianamede, sanıklardan ilköğretim okulu öğrencisi Ş.B’nin (13), gösteriler sırasında yasa dışı slogan attığı ve mobil kolluk ekibine taşlı, sopalı saldırıda bulunan grupla birlikte hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Sanık E.B’nin ise yasa dışı poster ve döviz açarken kolluk kuvvetlerince görüldüğü ve güvenlik güçlerine molotofkokteyli atan grupta aktif şekilde yer aldığına dair CD görüntülerinin mevcut olduğu bildirildi.



Diğer sanıklardan V.D. ve Ş.A’nın da söz konusu izinsiz gösterilerde lastik yakan gruba gözcülük yaptıkları, diğer sanıklar Ö.S. ve M.A’nın da caddede barikat kurup, güvenlik güçlerine taş atan grupta yer aldığı kaydedildi.



Sanıkların, PKK’nın talimatları üzerine Diyarbakır’da başlatılan olaylara katıldıkları ve polise taş attıklarının tutanaklarla tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Sanıkların, isnat edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip oldukları düzenlenen raporla anlaşılmaktadır" denildi.



23 yıla kadar hapis istemi



İddianamede, tutuklu sanıklar Ş,B.,E.B.,V.D.,Ş.A.,Ö.S. ve M.A’nın TCK’nın "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte ve örgüt adına suç işlemek" suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 10’ar yıl, Terörle Mücadele Kanunu’nun "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5’er yıl, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 33/c maddesinde yer alan "Dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek" suçundan da 8’er yıl olmak üzere toplam 23’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. Sanıklar Ş.B. ve M.A’nın ayrıca "Kamu malına zarar vermek" suçundan da 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



Yargılamaya önümüzdeki günlerde Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. (AA)

