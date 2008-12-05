Diyarbakır'da 6 çocuğa tahliye

Çocuklar hapiste büyüyecek!

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sırasında gerçekleştirilen izinsiz gösterilerekatıldıkları, polise taş ve molotofkokteyl attıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i ilköğretim okulu öğrencisi 6 çocuk tahliye oldu.Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.B, E.B,V.D, Ş.A,Ö.S. ve M.A. katıldı. Sanık çocukları Diyarbakır Barosuna kayıtlı 20 avukat savundu.Sanık çocuklar, ifadelerinde iddianamede yer alan atılı suçu kabul etmediklerini söyledi. Duruşmada ayrıca olay günü görevli 4 polis memuru da tanık olarak dinlendi.Savcı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, çocukların yaş ve eğitim durumunun göz önünde bulundurularak, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, verdiği kısa bir aranın ardından 5'i ilköğretim okulu öğrencisi 6 çocuğun tahliyesine karar verdi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların, terör örgütü PKK'nın talimatları üzerine Diyarbakır'da başlatılan olaylara katıldıkları ve polise taş attıklarının tutanaklarla tespit edildiği belirtilerek, "sanıkların, isnat edilen suçların hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahip oldukları düzenlenenraporla anlaşılmaktadır" görüşüne yer verilmişti.İddianamede, tutuklu sanıkların "terör örgütüne üye olmamakla birlikte ve örgüt adına suç işlemek" suçunu içeren 314/2. maddesi uyarınca 10'ar yıl, Terörle Mücadele Kanunu'nun "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 5'er yıl, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 33/c maddesinde yer alan "dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek" suçundan da 8'er yıl olmak üzere toplam 23'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istenmişti.Sanıklardan Ş.B. ve M.A'nın ayrıca "kamu malına zarar vermek" suçundan da 6 yıla kadar hapis cezasıyla da cezalandırılması talep edilmişti.