Diyarbakır'da 564 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda, 564 kilo 850 gram esrar ele eçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Ekipler kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Alınan istihbarat bilgileri üzerine Kocaköy ilçesinde durdurulan bir araçta 107 kilo 100 gram, Silvan yolu üzerindeki başka bir araçta 207 kilo 750 gram, Silvan yolu Üçyol mevkisindeki kamyonette ise bulaşık deterjanlarıyla kamufle edilmiş 250 kilo kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 564 kilo 850 esrar ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.



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