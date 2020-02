Diyarbakır'da 500 bin kitap, 52 okula kurulan Z kütüphanelere dağıtıldı

Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen zenginleştirilmiş kütüphane (Z Kütüphane) projesi kapsamında alınan 500 bin kitap, ayrıştırıldığı spor salonundan 52 okulda yaptırılan kütüphenelere dağıtıldı.

​Kayapınar\'da bulunan Şehit Polis Halit Gülser Kız İmam Haitip Okulu\'nda gerçekleşen kitap dağıtım törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğremenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kenttin geliştiğini, değiştiğini ve güzelleştiğini ifade ederek, \"Her adımımızda Diyarbakır\'ın özünü, güzelliğini ilim, irfan kenti kimliğini öne çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihin her döneminde bilimin kapısı olan, medeniyet merkezi olan, temelinde insan merkezli bir kimliğin ve anlayışın özü olan Diyarbakır, bugün özüne dönen ilim ve bilimle buluşan özellikle eğitim alanında çok önemli dönüşümler sağlayan bir büyük bir sürecin içerisinde. Biz biliyoruz ki bir insanı değiştirmek dünyayı değiştirmektir. Diyarbakır\'da eğitimin her alanında çok önemli değişilikler yaşıyoruz. Her şeyden önce gerek fiziki alt yapıda, okullaşmada, gerekse eğitimin kalitesinde Diyarbakır\'da çok kısa zamanda çok büyük değişimler gerçekleştirildi\" dedi.

\'ÇOCUKLARA VE EĞİTİME YATIRIM YAPMAMIZ LAZIM\'

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ozan Balcı ise, 500 bin kitabın okulların kütüphaneleri ile birleşeceğini belirterek, \"Bizim medeniyetimizin temeli kitap medeniyeti. Ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi önemsiyoruz. Onların her alanda ilerlemeleri, gelişmeleri, yetişmeleri bizleri onurlandıracak ve gururlandıracaktır. Eğitimi sadece akademik bir faaliyet olarak görmüyoruz. İnsanların özelliklede öğrencileri zihinsel, ruhsal gelişimlerinin de önemli olduğunu düşünerek bilgiye ulaşma açısından kültürü, sanatı, sporu, bilgiyi önemseyen bir anlayışımız var. Eğitim akademik bir faaliyet olması ötesinde, aynı zamanda eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif boyuta olan bir yaklaşım. Ya bizim çocuklarımız bilgi üretecekler ve bunu kullanacaklar, ya da bilgi üreten toplumların ürettiği bilgiyi kullanıp onlar tarafından edilgen hale getireceklerdir. Tabiri caizse ya bilgiyi üreteceğiz, ya da onlar bizim canımıza okuyacak. İstiyoruz ki çocuklarımız geleceğin güçlü Türkiye\'sinde göğüsleri dimdik, alınları açık olarak dünyanın bütün çocukları ile rakabet etsinler. Bunu biz çocuklarımıza lütuf olarak sunmuyoruz. Biz yöneticilerin memleketimize, milletimize ve özelliklede sevgili çocuklarımıza borcumuz ve yükümlülüğümüz olarak görüyorum. Çocuklara, eğitime yatırım yapmamız lazım. En önemli ve anlamlı yatırım budur \"dedi.

Tören, okullara kitapların dağıtılmasıyla sona erdi.

