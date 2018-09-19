Diyarbakır'da 50 şirket, konkordatoya başvurdu

Döviz kurları karşısında Türk Lirası’ndaki (TL) kayıpların rekor seviyeye gelmesiyle Türkiye’deki şirketler birer birer konkordato ilan ederken, Diyarbakır’da da konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısının 50’yi aştığı belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre kentte temizlik, gıda ve inşaat gibi farklı sektörlerde yer alan bazı şirketler, borçlarını ödeyemez duruma gelince Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Başvuruda bulunan şirketlerin sayısına dair bilgi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (DTSO) alındı.

"Bizi daha kötü günler bekliyor"

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) Başkanı Mustafa Vural da, konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin resmen olmamasına rağmen iflas durumuna geldiğini ifade etti.

Vural, kurdaki dalgalanmanın devam etmesi halinde şirket batışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Dövizli borçlanmalarda işletmeleri bekleyen ciddi tehlikeler var” diyen Vural, “Krizler hemen etkilerini göstermezler. İşletmelere doğrudan yansıması birkaç aydan sonra netleşir. 3-6 ay aralığında gerçek tablolar ortaya çıkacak. Bundan dolayı 50 değil, belki 500, belki de bin 500 sayıları ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Bizi daha kötü günler bekliyor” diye konuştu.

Vural, son olarak demir çelik fiyatlarında yaşanan yüzde 50 oranındaki zammın inşaat sektörünü kötü etkilediğini belirtti, “Herkes bir şekilde bu krizden nasibini alacak” uyarısında bulundu.

Konkordato nedir?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.