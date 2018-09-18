Diyarbakır'da 50 şirket, konkordatoya başvurdu

Döviz kurları karşısında Türk Lirası’ndaki (TL) kayıpların rekor seviyeye gelmesiyle Türkiye’deki şirketler birer birer konkordato ilan ederken, Diyarbakır’da da konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısının 50’yi aştığı belirtildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre kentte temizlik, gıda ve inşaat gibi farklı sektörlerde yer alan bazı şirketler, borçlarını ödeyemez duruma gelince Asliye Hukuk Mahkemesi’ne konkordato başvurusu yaptı. Başvuruda bulunan şirketlerin sayısına dair bilgi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (DTSO) alındı.

“Bizi daha kötü günler bekliyor”

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) Başkanı Mustafa Vural da, konkordato başvurusunda bulunan şirketlerin resmen olmamasına rağmen iflas durumuna geldiğini ifade etti.

Vural, kurdaki dalgalanmanın devam etmesi halinde şirket batışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“Dövizli borçlanmalarda işletmeleri bekleyen ciddi tehlikeler var” diyen Vural, “Krizler hemen etkilerini göstermezler. İşletmelere doğrudan yansıması birkaç aydan sonra netleşir. 3-6 ay aralığında gerçek tablolar ortaya çıkacak. Bundan dolayı 50 değil, belki 500, belki de bin 500 sayıları ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz yüksek. Bizi daha kötü günler bekliyor” diye konuştu.

"Herkes nasibini alacak"

Vural, son olarak demir çelik fiyatlarında yaşanan yüzde 50 oranındaki zammın inşaat sektörünü kötü etkilediğini belirtti, “Herkes bir şekilde bu krizden nasibini alacak” uyarısında bulundu.

Konkordato nedir?

Konkordato, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir.

‘İflas anlaşması’ olarak da bilinen bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.