Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Muharrem ayı nedeniyle nedeniyle Diyarbakır\'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Diyarbakır Ulu Camii\'deki aşure dağıtım törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, kurum müdürleri ile çok sayıda kişi katıldı. 12 İlde 14 camide düzenlenen etkinliğin Diyarbakır ayağında dağıtılacak olan aşure Cumhurbaşkanlığı forsuyla süslendi. Aşure dağıtımı öncesi konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, \"Tüm şehitlerimiz ve en son menfur saldırı sonuc Mehmet Kızılca şehidimiz dahil bütün şehitlerimizi Fatiha\'larla andık. Diyarbakırımız\'da Ulu Camii önünde bütün şehitlerimizi bir kez daha bütün Diyarbakırlılar\'la birlikte rahmetle anıyoruz. Bu topraklardaki birlik ve beraberliğimizin kardeşliğimizin, bütün terör örgütlerinin ve ihanet şebeklerinin ne yaparlarsa yapsın sonsuza kadar dip diri ve güçlü bir şekilde devam edeceğini şüphesiz ki bu birlik ve beraberlik içerisindeki yolcuğumuz geleceğe akarken, bütün şehitlerimizi de her zaman milletçe rahmetle anıyoruz.\"

Cumhurbaşkanı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdiğini belirterek, \"Bizim millet oluşumuzun iki önemli unsuru var.; Tarih ve coğrafya. Aynı tarih ve coğrafyayı paylaşıyoruz. Fakat, üçüncü bir unsur daha var ki milleti ortaya çıkaran temel unsurlardan bir diğeri de duygusal unsurdur. Bu da geçmişte yaşanmış ortak acılardır. Bizim acılarımızda kederlerimiz de ortak. Bizi bugün birleştiren tarihten ders alışımızdır. Bir araya getiren tarihten ders alışımızdır. Tarihten ders alabildiğimiz ölçüde, millet oluruz. Ders alabildiğimiz ölçüde kardeş oluruz.\"

Daha sonra protokoldekilere aşure dağıtımı yaptı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde kentte 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.



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