T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da 461 kemik bulundu

Diyarbakır'da dün başlayan kazı çalışmalarında bir bulguya ulaşılamadı. Bugün yeniden başlayan kazılarda 461 kemik parçası bulundu.

03 Nisan 2009 03:00

PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ın iddiaları üzerine Diyarbakır’ın Karaçalı Köyü’nde dün sabah başlatılan kazı çalışmalarında akşam saatlerine kadar sürdü ama herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sabah (3 Nisan 2009) yeniden başlayan kazılarda 461 kemik 1 gömlek parçası bulunduğu bildirildi.


Diyarbakır'ın Deveboylu Mevkii'nde bugün (3 Nisan 2009) 4 ayrı noktada yapılan kazı çalışmalarında, 100'e yakını hayvan kemiği olduğu belirtilen 461 kemik parçası ile 1 gömlek parçası bulundu. Sabah saat 09.00'da başlatılan kazı çalışmaları saat 13.00 sıralarında sona erdi. Kazının ardından kemikler ve gömlek parçası delil torbasına konulurken, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kazılarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 461 kemiğin yaklaşık 100'ünün hayvan kemiği olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“1990'lı yılların sonunda kazı yapılan bölgede 7 ceset bulunmuştu. Bunlar Diyarbakır'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bugün bulunan kemiklerle ilgili İHD'ye başvuran kayıp yakınlarının kan örneklerini alıp Adli Tıp Kurumu'na göndereceğiz. Hem Diyarbakır kimsesizler mezarlığı, hem de kayıp Fethi Yıldırım'ın yakınlarının gösterdiği yerde kazı yapılması için savcılığa başvuruda bulunduk. Önümüzdeki günlerde de bu iki kazının da yapılmasını bekliyoruz. Savcılar Abdulkadir Aygan'ın beyanlarına itibar ediyorlar. Ancak savcıların mağdur ailelerin beyanlarına da itibar etmelerini bekliyoruz. Bunun dışında mahkemeye başvurarak Aygan'ın yurtdışından iadesi istenip, bizzat gelip yerleri göstererek kayıp insanların akıbeti konusunda bir talepte bulunacağız. Ergenkon Fırat'ın doğusuna kaydırılırsa, bölgenin birçok yerinde kemikler ve kayıplar ortaya çıkacaktır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24