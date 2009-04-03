Diyarbakır'da 461 kemik bulundu

PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan’ın iddiaları üzerine Diyarbakır’ın Karaçalı Köyü’nde dün sabah başlatılan kazı çalışmalarında akşam saatlerine kadar sürdü ama herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu sabah (3 Nisan 2009) yeniden başlayan kazılarda 461 kemik 1 gömlek parçası bulunduğu bildirildi.





Diyarbakır'ın Deveboylu Mevkii'nde bugün (3 Nisan 2009) 4 ayrı noktada yapılan kazı çalışmalarında, 100'e yakını hayvan kemiği olduğu belirtilen 461 kemik parçası ile 1 gömlek parçası bulundu. Sabah saat 09.00'da başlatılan kazı çalışmaları saat 13.00 sıralarında sona erdi. Kazının ardından kemikler ve gömlek parçası delil torbasına konulurken, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.



İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, kazılarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 461 kemiğin yaklaşık 100'ünün hayvan kemiği olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“1990'lı yılların sonunda kazı yapılan bölgede 7 ceset bulunmuştu. Bunlar Diyarbakır'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bugün bulunan kemiklerle ilgili İHD'ye başvuran kayıp yakınlarının kan örneklerini alıp Adli Tıp Kurumu'na göndereceğiz. Hem Diyarbakır kimsesizler mezarlığı, hem de kayıp Fethi Yıldırım'ın yakınlarının gösterdiği yerde kazı yapılması için savcılığa başvuruda bulunduk. Önümüzdeki günlerde de bu iki kazının da yapılmasını bekliyoruz. Savcılar Abdulkadir Aygan'ın beyanlarına itibar ediyorlar. Ancak savcıların mağdur ailelerin beyanlarına da itibar etmelerini bekliyoruz. Bunun dışında mahkemeye başvurarak Aygan'ın yurtdışından iadesi istenip, bizzat gelip yerleri göstererek kayıp insanların akıbeti konusunda bir talepte bulunacağız. Ergenkon Fırat'ın doğusuna kaydırılırsa, bölgenin birçok yerinde kemikler ve kayıplar ortaya çıkacaktır.''



