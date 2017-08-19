Diyarbakır'da 442 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da polisin yaptığı operasyonda 442 kilo 130 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin kent geleninde düzenlediği uyuşturucu operasyonuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimiz genelinde 18 Ağustos 2017 tarihinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması, bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla yapılan operasyonel çalışmalarda, 441 kilo 420 gram kubar esrar maddesi, 710 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

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