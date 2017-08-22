Diyarbakır'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sur ve Bağlar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 400 polisle operasyon düzenledi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, 400 polisin katılımı ile torbacı diye dabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Sur ve Bağlar ilçelerindeki sokaklar didik didik arandı. Polis ekipleri özellikle sur diplerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının girebileceği bölgelerde arama yaptı. Terk edilmiş binalar ile surların içleri arandı.

Operasyon kapsamında ayrıca şüpheli kişilerin üstleri aranarak, kimlik kontrolü yapıldı.

