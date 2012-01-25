-Diyarbakır'da 4 kafatası daha bulundu DİYARBAKIR (A.A) - 25.01.2012 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, insan kemiklerinin bulunduğu bölgede valiliğin yeni görevlendirdiği 20 işçiyle başlatılan kazılarda 4 kafatası daha bulundu. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kemikleri bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. AA muhabirinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiye göre, valiliğin görevlendirdiği 20 işçiyle sabah yeniden başlatılan kazı çalışmalarında 4 kafatası ile kemik parçaları bulundu. Böylece kazılarda çıkarılan kafatası sayısı 23'e yükseldi. İl Özel İdare Müdürlüğünce görevlendirilen işçilerin, büyük bir kısmının sağlık sorunlarını gerekçe göstermesi üzerine dün kazılara ara verilmiş, bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Valiliğine yazı yazarak, yeni personel görevlendirilmesi talebinde bulunmuştu. Geçen hafta tarihi İçkale bölgesinde kazı çalışmalarında ortaya çıkan kafatası ve kemikler DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Burada yapılacak işlemin ardından, yakınlarının kayıp olduğunu iddia eden vatandaşlardan alınacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen DNA'ların karşılaştırılıp, kimlik tespitlerinin buna göre yapılacağı belirtilmişti.