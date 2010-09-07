Diyarbakır'da 4 bin 500 kişilik boykot tedbiri

T24- Diyarbakır'da halkın hiçbir baskı altında kalmadan oyunu kullanması için çalışmalar tamamlandı.



Vatandaşların güven içinde sandığa giderek demokratik hakkını kullanabilmesi için istihbarat birimleri dahil 4 bin 500 güvenlik görevlisi çalışacak. Referandumda baskı ve tehditlere karşı her türlü bilgiyi değerlendiren Diyarbakır Valiliği'nin görevlendirdiği istihbarat ekipleri de iş başı yaptı.



Habertürk'ün haberine göre, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam ve Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Erdem ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, halkın hiçbir engele takılmadan sandığa gitmesi için çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır Valiliği toplantı salonunda yapılan basın toplantısında Vali Mustafa Toprak, seçim öncesi ve sonrası güvenlik ve huzur için aldıkları önlemleri anlattı. Vali Toprak, vatandaşların "huzur" ve "güven" ile ilgili kafalarında soru işaretlerini gidermek için bu toplantıyı yapma gereği duyduklarını söyledi.

Diyarbakır'da polis sorumluluk bölgesinde 460 bin 395 seçmenin, 110 binada kurulacak olan bin 157 seçim sandığında oy kullanacağını anlatan Toprak, "İlçelerimizdeki polis sorumluluk bölgesinde 139 bin 737 seçmen, 79 binada kurulacak olan 421 adet seçim sandığında oy kullanacaktır. Oy kullanma işlemi ilimizde 12.09.2010 günü saat 07.00'de başlayıp saat 16.00'da sona erecektir. Dış ilçelerimizde 650 personelimiz, il merkezinde 110 sandık alanında, 900'ü sandık başında olmak üzere 2500 personel, toplamda 3 bin 150 personelimiz görevlendirilecektir" dedi.



'DAĞLIK ALANDAKİ SANDIKLAR HELİKOPTERLE ALINACAK'





Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 17 ilçeye bağlı 2 bin 212 yerleşim yerinde belirlenen 758 sandık kurulacağını anlatan Vali Toprak, "Bin 180 seçmen sandığı ile sayıma ilişkin evrak ve belgeler güvenlik açısından özellik arz eden bölge ve güzergâhlarda, görevlendirilen birlikler ile zırhlı araç refakatinde sandık bölgelerine bırakılacak, halk oylamasının tamamlanmasını müteakip seçmen sandıkları ve evraklar aynı şekilde refakatli olarak İlçe Seçim Kurullarına teslim edilecektir. Görevlendirilen 1 helikopter ile güvenlik açısından kritik olarak belirlenen güzergâh ve bölgelere, görevli personel ile seçmen sandıkları bırakılacak; oylamanın tamamlanmasını müteakip tekrar helikopterle alınacaktır. Belirlenen 758 sandık bölgesi ile bu bölgelere intikal güzergahlarında alınacak emniyet tedbirleri dahil olmak üzere halkoylaması süresince 4 bin 500 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir" diye konuştu.



'VATANDAŞIN İRADESİNE İPOTEK KOYANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'





Referandum günü oy kullanma süresi içinde meydana gelebilecek olaylara, kışkırtmalara ve vatandaşların tehditle oy kullanmalarını engellemek, iradelerine ipotek koymak isteyen unsurlara karşı tedbirler aldıklarını dile getiren Toprak, bu tür eylemlere kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

"Provokatörlük yapan şahıslar anında tespit edilecek ve gerekli yasal işlem yapılacaktır. Oy kullanılacak okul ve çevrelerinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak kanunsuz toplanmalara kesinlikle izin verilmeyecektir." diyen Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, oyların kullanılacağı okulların çevresinde mobil güvenlik unsurların sürekli devriye hizmeti yapacağını kaydetti.



'PROVOKATÖRLER HELİKOPTER VE MOBESE İLE TESPİT EDİLECEK'





Oy kullanılacak binaların çevrelerindeki olaylar ile ilgili devriye hizmeti ve görevlilerin dışında mobese ve helikopterlerden yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla kaydedeceklerini dile getiren Toprak, "Diyarbakır'da meydana gelebilecek tüm olaylar ve yasadışı toplanmış gruplar tespit edilerek anında müdahale edilecektir." dedi.



Sandık alanlarındaki düzensizliklere sandık başkanının talebi doğrultusunda görevli personelin anında müdahale edeceğini belirten Vali Toprak aldıkları önlemleri şöyle sıraladı: "Oy kullanılan alanlara ruhsatlı ve izinli dahi olsa silah sokmanın yasak olduğunu ve oy verme süresince umuma açık yerlerde alkollü içki satmak ve içmenin yasak olduğunu tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunarız. Referandum süresince Seçim Harekât Merkezimiz İl Seçim Kurulu ile sürekli irtibat halinde olarak olumsuzluk yaşanması engellenecektir. Referandum sonrasında çıkacak sonuçlara göre meydana gelebilecek ihtimali olaylara karşı bütün güvenlik tedbirleri alınmıştır. İlde meydana gelebilecek her türlü adli olayla ilgili ekiplerimiz görevleri başında olacaktır. "



'HALK HİÇBİR TEREDDÜTTE BULUNMASIN OYUNU KULLANSIN'





Vali Toprak, Diyarbakır halkının oy kullanma konusunda herhangi bir tereddüt içerisinde bulunmaması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı olarak kentin huzur ve güveni için referandum öncesi, referandum esnasında ve sonrasında tüm kamu kurumları ile koordine sağlandığını altını çizdi.

Vali Toprak şunları söyledi: "Halkımızın hür iradesini sandığa yansıtabilmeleri ve en temel anayasal haklarından olan oylarını huzur ve güven ortamı içinde kullanabilmeleri amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı olarak 24 saat görev başındayız. Vatandaşlarımız karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzlukta 24 saat ücretsiz olan 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İhbar hattımızı arayarak ihbarda bulunabilirler. Referandum süresince ekiplerimizin olaylara en kısa sürede müdahale edebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır."