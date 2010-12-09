-DİYARBAKIR'DA 381 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - İzmir ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerinin Diyarbakır'da düzenlediği operasyonda 381 kilo eroin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir polisince, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin ifadeleri doğrultusunda operasyon genişletildi. Zanlıların ifadelerinden yola çıkan İzmir narkotik polisi, Diyarbakır emniyeti ile irtibata geçti. Diyarbakır'da ortaklaşa düzenlenen operasyonda 381 kilo eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.