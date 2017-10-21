Diyarbakır'da 38 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice İlçesi kırsal kesimindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında terör örgütü PKK\'nın üst düzey elebaşılarının da bulunduğu değerlendirilen üyelerine yönelik düzenlenecek operasyon öncesi sivil halkın zarar görmemesi için 38 köy ve mezrada, 19 Ekim\'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi.

İlimiz Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçeleri kırsalında 19 Ekim\'de ilan edilen ve bugün saat 05.00\'dan itibaren kaldırılan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir\" denildi.

Diyarbakır Valiliği, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil halkın zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri uyarınca, bazı yerleşim birimlerinde 19 Ekim perşembe günü sat 05.00\'te sokağa çıkma yasağı getirildiği ve bu yasağın bugün saat 05.00\'te kaldırıldığını bildirdi. Sokağa çıkma yasağı kaldırılan yerleşim birimleri şunlar:

Lice ilçesine bağlı; Budak, Dallıca, Tepe, Türeli, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, köyleri ve Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Kalkanlı, Bakanlar, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak mezraları, Hazro ilçesine bağlı; Mutluca köyü ve Şahgeldi mezrası, Silvan ilçesine bağlı; Çaldere, Dolaplıdere ve Dağçılar köyleri ve Üçdirek, Ergeçiti, Kayabağı ve Erkenciler mezraları, Kulp ilçesine bağlı; Çukurca, Demirli, Düzce, Bayıkköy ve Taşköprü köyleri ve Zümrütlü, Keçiveren, Yukarıpolat, Aşağıpolat, Mevik ve Taşköprü mezraları.