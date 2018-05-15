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Ekonomi

Diyarbakır'da 38 bin 330 aileye 8 milyon 249 bin liralık yardım

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da yarın başlayacak Ramazan ayı içerisinde 22 bin 266 aileye 4 milyon 943 bin lira nakti, 16 bin 64 aileye de 3 milyon 306 bin 15 lira değerinde ayni yardım olmak üzere toplam, 38 bin 330 aileye 8 milyon 249 bin 15 lira yardı

15 Mayıs 2018 18:38

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da yarın başlayacak Ramazan ayı içerisinde 22 bin 266 aileye 4 milyon 943 bin lira nakti, 16 bin 64 aileye de 3 milyon 306 bin 15 lira değerinde ayni yardım olmak üzere toplam, 38 bin 330 aileye 8 milyon 249 bin 15 lira yardım yapılacak.
Ramazan ayı içerisinde yapılacak yardımlarla ilgili Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının zirveye çıktığı, paylaşmak ve yardıma muhtaç olanları anlamak noktasında, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı nedeniyle, ilimiz genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla, il merkezi ve ilçelerimizde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımlar yapılmaktadır. Ramazan ayı boyunca İl genelinde 38 bin 330 aileye toplam 8 milyon 249 bin 15 TL yardım yapılacaktır. Sıcak yemeğe ihtiyacı olan yaşlı, yoksul ve kimsesiz vatandaşlarımıza Ramazan ayı süresince kaymakamlıklarımız ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sıcak yemek yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda Ramazan ayında Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından; Toplamda; 22 bin 266 aileye 4 milyon 943 bin TL nakdi yardım verilecektir. 16 bin 64 aileye 3 milyon 306 bin 15 TL değerinde ayni yardım yapılacaktır. Genel toplamda 38 bin 330 aileye 8 milyon 249 bin 15 TL tutarında nakdi ve ayni yardım yapılacaktır. Yapılacak olan bu yardımlarla birlik ve beraberliğimizin daha çok pekişmesi, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sofralarının zenginleştirilmesi ve devletimizin şefkat elinin daima yanlarında olduğunun hissettirilmesi sağlanacaktır\" denildi. 

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