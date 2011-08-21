-Diyarbakır'da "sınır ötesi" protestosu DİYARBAKIR (A.A) - 21.08.2011 - Diyarbakır'da ''sınır ötesi'' operasyonları protesto etmek için toplanan ve yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. BDP il binası önünde toplanan aralarında BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in de bulunduğu grubun Cengizler Caddesine yürümek istemesine polis izin vermedi. Baydemir ve Aydoğan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile görüşerek yürüyüşe izin vermelerini istedi. Polisin, yürüyüşe izin vermeyeceklerini belirtmesi üzerine grup oturma eylemi başlattı. Aydoğan burada yaptığı açıklamada, ülkede kan dökülmesine tepki göstermek amacıyla bir araya geldiklerini ancak belirledikleri 2 yürüyüş güzergahının da polis tarafından kapatıldığını söyledi. Kandile yönelik sınır ötesi operasyonun bugün 5. günü olduğunu ifade eden Aydoğan, ''Öncelikle bu demokratik eylemimizin önüne set çeken emniyeti protesto ediyoruz. Kandile yönelik bundan önce çeşitli zamanlarda 25 kez operasyon düzenlendi. 26'ncısı ile karşı karşıyayız. Bu operasyon sadece PKK'ya karşı değil. Asıl amaç, Kandil'i insansızlaştırıp oradaki köyleri boşaltıp PKK'ya daha şiddetli bir kara operasyonu düzenlemektir. Bugüne kadar Kandil'de 100'e yakın köy boşaltıldı. 10 da sivil insan yaşamını yitirdi. Basından öğrendiğimiz kadarıyla PKK'nın can kaybı yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor'' dedi. Bu sırada gruptaki bazı göstericilerin polise taş atması üzerine polis gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ara sokaklara kaçtı. Bazı milletvekilleri ile Baydemir'in de atılan biber gazından etkilendiği gözlendi.