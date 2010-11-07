-DİYARBAKIR'DA "MÜZİKLE HAYVANCILIK" DİYARBAKIR (A.A) - 11.07.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır'da hayvancılığın klasik batı müziği eşliğinde yapıldığını söyledi. Eker, Eğil ilçesinde yapımı tamamlanan Dere Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi açılışında yaptığı konuşmada, 50 ailenin kooperatifin ortağı olduğunu belirterek, ''Diyarbakır'da hayvancılık klasik batı müziği eşliğinde yapılıyor. Klasik Batı Müziği sayesinde hayvanlar hem rahatlıyor, hem de daha fazla süt veriyor'' dedi. Bu bölgenin tarım ve hayvancılıkta dünyada bu tür faaliyetlerin ilk yapıldığı bölgelerden birisi olduğunu ifade eden Eker, şöyle konuştu: ''Ama bu bölgede insanlar yeterli siyasi irade ve onun ortaya koyduğu projeler olmadığı için geçmişte, maalesef imkanlarını kullanamadı. Tecrübe, birikim ve işgücünü kullanamadı. Ortaya koyduğumuz projelerle, geliştirdiğimiz politikayla çok büyük gelişmeler oldu. Tarım İl Müdürlüğü ilk kez burada kurulmadı, 70 yıldır Tarım İl Müdürlüğü vardı, diğer kurumlar da vardı. Niye daha önce bunları yapmıyordu? Çünkü bunu icra edecek proje, kararlılık irade ve strateji yoktu. Bu bölgenin kalkınmasını önemsiyoruz. Bu bölgenin de Türkiye'nin diğer bölgeleri gibi fırsat eşitliğinden istifade etmesini istiyoruz.'' Eker, 2003 yılından bugüne kadar Diyarbakır'da 91 tane tarımsal kalkınma kooperatifini yatırım programına aldıklarını ve bunun çok önemli bir rakam olduğunu bildirdi. Diyarbakır'da kurulan hayvancılık projelerine büyük ve küçük baş olmak üzere 25 bin 897 hayvan verildiğini vurgulayan Eker, ''Bunlar şu anda faal. Bunlardan biri şu anda içerisinde bulunduğumuz Dere Mahallesi Kooperatifidir. Bu desteklenen kooperatiflerde günlük üretilen süt miktarı 60 bin 300 litredir. Ortalama verim günlük 15 litredir, bu da Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Koyunculukta da hedefimiz bu bölgeyi Türkiye'nin en iyi üretim yapılan bölgelerinden biri haline getirmektir. Tarımsal kalkınma kooperatiflerine tahsis ettiğimiz ödenek miktarı 72 milyon liradır. Başlangıçtan 2003 yılına kadar Diyarbakır'da sadece 7 tane kooperatif yatırım programına alınırken, 2003'ten şimdiye kadar bizim yatırım programına aldığımız kooperatif sayısı 91'' dedi.