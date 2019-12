-DİYARBAKIR'DA "GIDA MASASI" KURULDU DİYARBAKIR (A.A) - 31.08.2010 - Meral Özdemir - Diyarbakır'da gıda denetimi için "gıda masası" oluşturuldu. Tarım İl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin gıda güvenliğini korumada yasal mevzuatta bir boşluk olmamasına karşın, kurumlar arası yetki ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklı boşluklar oluştuğunu ifade ederek, aynı iş yerinin farklı zamanlarda farklı birimler tarafından denetlenmesinin genel ve olumlu bir sonuç getirmeyebildiğini söyledi. Bir süre önce belediye, sağlık müdürlüğü, tüketici hakları derneği ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sorunları masaya yatırıp ortak değerlendirmek amacıyla Vali Mustafa Toprak başkanlığında komisyon oluşturulduğunu belirten Koçkaya, kurulun başkanlığını vali adına vali yardımcısının yürüteceğini bildirdi. Koçkaya, sorunları hem sivil toplum kuruluşlarından hem de tüketiciden dinleyerek yasal mevzuat çerçevesinde çözümü konusunda bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk toplantılarımızı yaptık. Kurulda başta il tarım müdürlüğümüz, il sağlık müdürlüğümüz, il sanayi ve ticaret müdürlüğümüz, Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar belediye başkanlıkları, fırıncılar odası ve tüketici hakları derneğinin temsilcileri olmak üzere bir araya geldik. Gıda masasında iki denetim ekibi kuruldu. Diyarbakır'ın en sorunlu bölgeleri ve önemli sorunları belirlendi. Denetim ekiplerimiz öncelikle Bağlar ilçesinden çalışmaya başladı. Özellikle fırınlardan başlamayı uygun gördük. Ekmek gramajı konusunu sanayi ticaret müdürlüğü üstlendi. Fiyat tarifesine uymayanların ya da gramajı eksik tutanların tespitini de özellikle tüketici hakları derneğimiz ile sanayi ticaret müdürlüğümüzün temsilcisi yapıyor." -EKMEKTE ETİKET DÖNEMİ- Diyarbakır'da uygulanmayan ancak uygulanması gereken etiketlemeyi hayata geçireceklerini, bir ekmeğin hangi fırına ait olduğunu tüketicinin bilme hakkı olduğunu anlatan Koçkaya, etiketin bir zorunluluk olduğun söyledi. Koçkaya, gıda masası kurulduktan sonra bunu gündeme taşıdıklarını ve bunun altyapısını hazırladıklarını ifade ederek, bir kaç gün içinde uygulamaya koyacaklarını bildirdi. Gıdaya temas eden işçilerin bulaşıcı hastalıklar taşımadığını gösteren muayene kartlarını da sıkı denetlediklerini aktaran Koçkaya, şunları söyledi: "Gıda masasının kurulması ile semt pazarlarına da acil müdahale denetim ekipleri de oluşturduk. Semt pazarlarında açıkta satılan gıdalar ile ilgili bir boşluk vardı. Bunu engellemek amacıyla masamızın ilgili kuruluşları ile denetim ekipleri kuruldu. Ekipler acil müdahale yapabiliyor. Örneğin, kentin herhangi bir yerinde kayıtsız bal satılıyor. İhbar geldiğinde kurulun üyelerinden seçtiğimiz temsilciler satış yerine gidip satıcıyı sorgulayabiliyorlar ya da numune alabiliyorlar Ayrıca uygun koşullarda beyaz et, balık, peynir gibi ürünlerin soğuk zincirine uyulmadan satıldığını gördük. Belediyemiz ile görüşüyoruz. Oralara elektrik tesisatı çektirip satıcılara da buzdolabı bulundurma zorunluluğu getirmeye çalışıyoruz. Gıda masası yeni olmasına rağmen meyvelerini daha ilk haftadan vermeye başladı. Kurumlar birbirimizi desteklemiş olacağız. Her kurum üzerine düşeni bir başka kurum ile birlikte yapacak. Dolayısıyla birbirini tamamlayan paydalar olacak. Bir fırına girdiğimiz zaman arkadaşımız gramajı denetlerken bir diğer arkadaşımız fiyatı denetleyecek. Kapıda '3 ekmeği bir ekmek fiyatına veriyoruz' şeklinde ilan varsa bunun doğru olup olmadığını araştıracağız. Temel hedefimiz vatandaşın güvenilir gıdaya ulamasıdır. Bu hedefe ulaşmada da etkinliği arttırmaktır." -EKMEK GRAMAJI, BAL VE ET ŞİKAYETİ- Koçkaya, vatandaşın en çok ekmek fiyatı ve gramajından şikayetçi olduğunu, bunu bal ve et şikayetinin izlediğini söyledi. Balda yaptıkları denetimlerde sıvı şeker tespit ettiklerini, et ile ilgili şikayetlere yönelik ise 133 tane numune aldıklarını ifade eden Koçkaya, şöyle devam etti: "Normalde ayda 4 periyodik denetim yapıyoruz. Gıda masası ekiplerince kentte tek tırnaklı hayvan etine yönelik kısa sürede tarama yaptık. 192 işyerinden 133 numune aldık. Bunların da tamamı çok şükür temiz çıktı. Gıda masası, bileşenlerimizle müdürlüğümüzün de daha yüksek kapasite ile çalışmasını sağlıyor Bölgede ilk Türkiye'de ikinciyiz. Antalya'da vardı, ikinci olarak da biz yaptık. Ancak iddiamız bunu sürdürülebilir hale getirmek."