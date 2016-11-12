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Diyarbakır'da 3 köy ve 1 mezrada sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı

12 Kasım 2016 15:09

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 köy ile 1 mezrada saat 05.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonda bölgeye çok sayıda asker sevk edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Dicle ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Dicle ilçesine bağlı olan; Kurşunlu köyü, Kırkpınar köyü, Gelincik köyü ve Kayaş mezrasında sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 12 Kasım 2016 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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