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Diyarbakır'da 3 fakülteye bomba atıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne eş zamanlı bombalı saldırı yapıldı

08 Haziran 2012 20:48

 

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne eş zamanlı bombalı saldırı yapıldı. patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
 
Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından, DÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi binası 2. katındaki dersliğe, Hukuk Fakültesi kadınlar tuvaletine ve Eğitim Fakültesi kantinine aynı anda atılan el yapımı bombalar infilak etti. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda maddi hasar oluştu. Polis, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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