Diyarbakır'da 25 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da dün gece başlatılan operasyonlar kapsamında Valilik tarafından Lice, Hani, Silvan ve Hazro ilçelerine bağlı 25 köyde 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Lice İlçesine bağlı Şenlik, Birlik, Erginköy, Elmadere, Oyuklu, Kutlu, Türeli, Hani İlçesi'nin Yukarıturalı, Akçayurt, Kaledibi, Damlatepe, Silvan İlçesi'nin Üçbasamak, Çaldere, Keklikdere, Görentepe, Bayırdüzü, Dağcılar ve Dolaplıdere, Kulp İlçesi'nin Taşköprü, Temren, Bakırköy ve Demirli ile Hazro İlçesi'ne bağlı, Ülgen, Mutluca ve Bayırdüzü köylerinde bugün saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Hava destekli operasyona Diyarbakır'daki birliklerden zırhlı araçlar ile profesyonel birlikler sevk edildi.